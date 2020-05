Bielan: Prezydent z opozycji? Natychmiast zaczęłaby się wojna

Rzecznik kampanii Andrzeja Dudy stwierdził w TVP Info, że „nie ma złudzeń, co do dobrej woli marszałka (Tomasza) Grodzkiego i postawy opozycji”. - Wszyscy wiemy, jakie są notowania kandydatki PO, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Platforma zrobi wszystko, aby wybory w najbliższym czasie się nie odbyły, bo chce uniknąć kompromitującego wyniku - ocenił.

- Widzieliśmy postawę PO w sprawie wyborów majowych, kiedy to robiła wszystko, żeby uniemożliwić te wybory. To pokazuje skalę hipokryzji tego ugrupowania. Nie mam złudzeń, że PO będzie robiła wszystko, żeby do tych wyborów, w sposób uporządkowany nie doszło - dodał Adam Bielan. - Wierzę jednak, że będziemy mogli w najbliższych tygodniach przeprowadzić te wybory i przejść do rozwiązywania naprawdę ważnych problemów, jakimi jest walka ze skutkami pandemii - mówił.

Komentując zapowiadane na środę spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Senatu, Bielan stwierdził, że „marszałek Grodzki mając do wyboru interes państwa, bądź interes partyjny, wybierze interes partyjny”. - Myślę, że lider partyjny pan Borys Budka nie dopuści do tego, aby jakiekolwiek argumenty wpłynęły na zmianę postawy - przekonywał.

Zdaniem europosła PiS w Platformie Obywatelskiej rozpoczyna się „kłótnia” w sprawie możliwej zmiany Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na innego kandydata w wyborach prezydenckich. Pani marszałek nie zamierza ustępować. Pytanie, kto miałby ja zastąpić. Niskie sondaże kandydata są porażką. Natomiast dobre sondaże dla pana prezydenta Andrzeja Dudy nas nie usypiają. Zwycięstwo w tych wyborach nie przyjdzie nam łatwo - zapewnił.

- Zrobimy wszystko, aby pan prezydent Andrzej Duda cieszył się w dniu wyborów ze zwycięstwa. Gdyby wygrał kandydat opozycji, natychmiast zaczęłaby się wojna pomiędzy nowym prezydentem, a rządem. To jest ostatnia rzecz jakiej Polska potrzebuje - powiedział Adam Bielan.