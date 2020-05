Bielan: Poważny polityk nie rozbija rządu w czasie kryzysu

- Musimy zrobić wszystko, by wybory odbyły się w konstytucyjnym terminie. Wybory muszą się odbyć do 23 maja. Ze względu na opór marszałka Senatu Grodzkiego, który złośliwie tę jedyną ustawę przetrzymuje 30 dni, myślę, że termin 10 maja stoi pod znakiem zapytania i zapewne zostanie przesunięty - mówił Bielan nawiązując do faktu, że Senat wciąż zajmuje się nowelizacją Kodeksu wyborczego uchwaloną przez Sejm, która ma umożliwić zorganizowanie powszechnych wyborów korespondencyjnych.

