Kukiz: PiS kusił posła Kukiz'15 funkcją w resorcie rolnictwa

- Z Władysławem (Kosiniak-Kamyszem – red.) jesteśmy absolutnie jednej myśli. Te wybory korespondencyjne to jest po prostu łamanie prawa, to farsa, to apogeum - mam nadzieję - tego ustroju, który się chwieje - powiedział Paweł Kukiz, odnosząc się w Radiu Zet do ustawy.

Pytany, czy cała Koalicja Polska wyrazi takie stanowisko Paweł Kukiz zastrzegł, że doświadczenie nauczyło go, że może mówić sam za siebie. - Ja na pewno będę na tym głosowaniu i na pewno zagłosuję przeciw tym szaleńczym pomysłom naczelnika państwa, bo to są jego przede wszystkim jednoosobowe rozkazy, jego wizja - dodał.

- Z moich rozmów z posłami Kukiz'15, którzy wchodzą w skład Koalicji Polskiej - jest nas w sumie sześciu - wynika, że absolutnie żaden z tych posłów nie zagłosuje po myśli Prawa i Sprawiedliwości - zadeklarował polityk. Dodał, że świadczy o tym fakt, że posłowie Kukiz'15 odmówili "jakiejkolwiek współpracy z PiS-em w zakresie tego głosowania, mimo że byli przez PiS-owców kuszeni różnymi fruktami".

Dopytywany o propozycje lider Kukiz'15 powiedział, że posłowi Jarosławowi Sachajce proponowano stanowisko w Ministerstwie Rolnictwa. Czy chodziło o funkcję wiceministra? - Na to wygląda - stwierdził Kukiz.

Przekazał, że spotkanie posła z premierem Mateuszem Morawieckim zaaranżował drobiarz z jednej największych w Polsce firm drobiarskich. - On zaaranżował spotkanie z premierem i uczestniczył w rozmowach politycznych, w przeciąganiu posła na stronę Prawa i Sprawiedliwości - powiedział Paweł Kukiz.