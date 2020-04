Kukiz: Cenię Gowina za powiedzenie stop autorytaryzmowi

- Parcie do tych wyborów 10 maja bieżącego roku to jest postępowanie, według mnie, antypaństwowe, antyobywatelskie - mówił w TVN24 Kukiz.

Jednocześnie poseł zwrócił uwagę, że polska scena polityczna obecnie się zmienia. - Jest coraz więcej głosu rozsądku, pragmatyzmu, realizmu - mówię tu o środowisku Porozumienia - sprecyzował.

- Sam fakt, że rozmawiamy na niecałe dwa tygodnie przed terminem wyborów o tym czy one będą, czy nie będą, świadczy o tym, że jesteśmy państwem z dykty - dodał Kukiz. - Można przełożyć matury,a do wyborów partia władzy prze, jakby to było być albo nie być dla całego świata - ironizował.

Kukiz podkreślił, że "nie zgadza się na autorytarny sposób sprawowania władzy". - I zrobię wszystko ja i moje środowisko, i mam nadzieję także środowisko Porozumienia, by do tych wyborów nie doszło. To jest aspekt czysto ludzki: dbanie o życie, zdrowie o gospodarkę - to są priorytety a nie to czy (Andrzej) Duda będzie prezydentem, czy nie będzie prezydentem - dodał.

- Trzeba zahamować w Polsce autorytaryzm - a następnie trzeba wrócić do dyskusji nad konstrukcją ustrojową państwa - podkreślił Kukiz, który dodał, że nie może być tak, aby "jednostka z fobiami" decydowała o całym społeczeństwie.

- Cenię Gowina za powiedzenie stop autorytaryzmowi - dodał odnosząc się do ostatnich działań lidera Porozumienia, który - podobnie jak opozycja przekonuje, iż wybory prezydenckie w maju tego roku nie powinny się odbyć.

- Wybory nie mogą się odbyć 10 maja, bo nie po to nasi przodkowie walczyli o wolne państwo, aby teraz jeden człowiek decydował o tym co się może zdarzyć - podsumował Kukiz.