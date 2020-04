Gliński: Nie możemy pozwolić na to, żeby Polska wpadła w stan anarchii

Z oficjalnych wypowiedzi i nieoficjalnych doniesień wynika, że Koalicja Obywatelska skłania się do tego, by w Senacie w całości odrzucić projekt ustawy o wyborach korespondencyjnych, przegłosowany przez Sejm. Wtedy stanowisko Senatu wróci do Sejmu. Politycy Porozumienia Jarosława Gowina zapowiadają, że głosowanie pocztowe 10 maja nie może się odbyć.

