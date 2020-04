Mariusz Błaszczak: Chcą przełożenia wyborów. Mają słabych kandydatów

- Opozycja sama sobie zaprzecza. Z jednej strony mówi o tym, że chce się włączyć w działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom, ale z drugiej strony robi wszystko, żeby te działania opóźnić. Myślę, że to jest takie politykierstwo, że to są partykularne interesy - ocenił w rozmowie z radiową Jedynką szef MON Mariusz Błaszczak.

Zdaniem Błaszczaka działania opozycji związane ze "słabymi kandydatami" w wyborach prezydenckich. - Wystarczy spojrzeć na sondaże, posłuchać wypowiedzi pani marszałek Kidawy-Błońskiej, aby przekonać się o słabości tej kandydatury. A zatem pewnie tak, chcą wykorzystać sytuację - ocenił.

- To są działania antypolskie, dlatego że dziś należałoby skupić się na rozwiązywaniu problemów, przede wszystkim na zahamowaniu rozprzestrzeniania się wirusa. I to robi polski rząd, to robią polskie władze. A później na przygotowaniu rozwiązań, które złagodzą kryzys gospodarczy. I to też jest przedłożenie polskiego rządu z bardzo silną inicjatywą pana prezydenta Andrzeja Dudy - powiedział minister.