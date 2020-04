Poniedziałek może być decydujący dla Zjednoczonej Prawicy

Na to nie zgadza się wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin. Jego partia ma w Sejmie 18 posłów. I nawet jeśli kilku zagłosuje razem z PiS, to nowelizacja może zostać zablokowana. W tej sytuacji, poza zmianą konstytucji, jedyną możliwością przesunięcia wyborów jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego.

Jak wynika z naszych rozmów, Gowin jest zdeterminowany, by nie dopuścić do – awykonalnej zdaniem Porozumienia – organizacji głosowania kopertowego 10 maja. – Jeśli większość sejmowa się załamie, to otworzy to kolejne scenariusze, łącznie z rządem mniejszościowym – przekonuje nasz rozmówca z PiS. Dodaje, że jest to największy kryzys w Zjednoczonej Prawicy od jej powstania i że będzie on i tak rzutował na polityczną przyszłość Polski i obozu władzy. Wszystko zależy od spójności ugrupowania Jarosława Gowina.