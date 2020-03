Wiceminister nauki: Wybory 10 maja? Nie ma możliwości

- Wszelkie dane, które zebrałem wskazują, ze ta cała kłótnia jest kłótnią o coś, czego po prostu nie będzie. W tym wypadku sugestie premiera (Jarosława) Gowina są tutaj chyba słuszne. Myślmy o wyborach za rok - mówił prof. Maksymowicz.

Wiceminister nauki mówił, że nawet jesienny termin wyborów prezydenckich nie byłby "absolutnie bezpieczny" ze względu na możliwość wznowienia epidemii.

Prof. Maksymowicz mówił też, że liczba testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 przeprowadzanych w Polsce "musi być zwiększana". - Stajemy na głowie, by tak było - dodał.

Wiceminister nauki stwierdził także, że trzeba robić wszystko co możliwe, by uporać się z epidemią. - Zero kontaktów zewnętrznych - jakichkolwiek. Wtedy to ustanie - podkreślił.