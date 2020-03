Duda o terminie wyborów: może być nie do utrzymania

Duda ocenił, że patrząc na tempo wzrostu zachorowań w Polsce, środki te podziałały.

- Być może dzięki temu ta epidemia będzie u nas, mam nadzieję, mniejsza niż w Hiszpanii, we Włoszech, czy w Niemczech, gdzie sytuacja jest zastraszająca - mówił prezydent.

Andrzej Duda stwierdził, że wybory, które PiS chce przeprowadzić 10 maja, są "bardzo ważnym elementem, bo wybory zapewniają ciągłość władzy państwowej, więc są bardzo istotne".

- Proszę pamiętać, że konstytucja określa prezydencką kadencję, jasno i wyraźnie mówi, że ta kadencja jest pięcioletnia - mówił Duda. - Wybory zostały wyznaczone, nikt z nas nie wie, co się będzie działo 10 maja tego roku. Powiedziałem już: mam nadzieję, że już po świętach ta sytuacja będzie się u nas uspokajała, że będziemy mogli wracać do normalnego życia.

Duda stwierdził, że ma nadzieję, że będą wówczas warunki do przeprowadzenia wyborów. - Ale jeśli epidemia będzie szalała, że będziemy musieli cały czas trzymać taką dyscyplinę i takie ograniczenia, jakie są w tej chwili, to myślę, że ten termin wyborów może się okazać nie do utrzymania.

Prezydent stwierdził, że liczy jednak na to, że wybory uda się przeprowadzić, żeby sytuacja była stabilna, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, władzy i ustroju.

Duda zauważył, że niedawno w USA nie kto inny, ale Demokrata John Biden twardo podkreślał, że wybory prezydenckie w tym kraju nigdy nie były przekładane - odbyły się w czasie wojny secesyjnej, potem I i II wojny światowej, w czasie epidemii hiszpanki i Wielkiego Kryzysu. John Biden mówił o tych wyborach jako o fundamencie demokracji.

- Ale oczywiście jeśli wyborów w Polsce nie będzie się dało przeprowadzić w normalny sposób, to nie będzie się ich dało przeprowadzić w normalny sposób - powiedziała głowa państwa. - I tutaj trzeba do tego podejść spokojnie.