Sondaż: Kto był najlepszym prezydentem w historii III RP?

Na pytanie o to, który prezydent był najlepszym prezydentem w historii III RP najwięcej - 37,6 proc. - wskazało Aleksandra Kwaśniewskiego.

24 proc. respondentów uznało za najlepszego prezydenta w historii III RP Andrzeja Dudę.

Według 16 proc. ankietowanych najlepszym prezydentem III RP w historii był Lech Kaczyński.

12,8 proc. ankietowanych wskazało Lecha Wałęsę jako najlepszego prezydenta po 1989 r.

Z kolei 9,6 proc. za najlepszego prezydenta w historii III RP uznało Bronisława Komorowskiego.

- Częściej Aleksander Kwaśniewski był wskazywany przez kobiety (39% vs 36% mężczyzn) oraz osoby o wykształceniu średnim (41%). Wraz ze wzrostem wieku rośnie grupa osób, które uważa Aleksandra Kwaśniewskiego za najlepszego prezydenta III RP – od 21% w grupie do 24 lat, do 45% w grupie powyżej 50 lat. Tego zdania są też częściej osoby o dochodzie netto od 3001 do 5000 zł (47%) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców (49%) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.

W nadchodzących wyborach prezydenckich Andrzej Duda prawdopodobnie będzie ubiegał się o reelekcję (choć oficjalnie jeszcze tego nie ogłosił). Oprócz niego w wyborach zamierzają wystartować Małgorzata Kidawa-Błońska (popierana przez PO i Nowoczesną), Władysław Kosiniak-Kamysz (kandydat PSL), Robert Biedroń (kandydat Lewicy), Krzysztof Bosak (kandydat Konfederacji), Szymon Hołownia (kandydat niezależny).

Sondaże wskazują, że zdecydowanym faworytem wyborów prezydenckich jest Andrzej Duda.