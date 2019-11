Sondaż: Co trzeci Polak ocenia prezydenturę Dudy negatywnie

W sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy respondentów "jak oceniają prezydenturę Andrzeja Dudy". Pozytywne zdanie na jej temat wyraziło 42,2 proc. respondentów, a negatywne - 34,9 proc. Zdania w tej kwestii nie miało 22,9 proc. ankietowanych.

- Kadencję prezydenta częściej pozytywnie oceniają mężczyźni (46%) niż kobiety (40%) oraz osoby w wieku od 25 do 34 lat (blisko połowa z nich), niż pozostali. Prezydenturę dobrze ocenia częściej niż co druga osoba z wykształceniem podstawowym oraz zasadniczym zawodowym. Odsetek osób korzystnie oceniających prezydenturę maleje wraz ze wzrostem dochodów (47% pośród osób zarabiających do 1000 zł, 36% wśród zarabiających powyżej 5000 zł). Częściej niż pozostali pozytywną opinię o prezydenturze wyrażają mieszkańcy wsi (prawie co drugi z nich) - komentuje wyniki sondażu Piotr Zimolzak z SW Research.