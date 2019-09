Wyborcza bitwa o Śląsk: Ile głosów przyniesie PiS Morawiecki?

Strategia całej opozycji wobec premiera to przede wszystkim podkreślanie, że jest spoza Śląska. Lider listy KO Borys Budka wielokrotnie też nawoływał Mateusza Morawieckiego do debaty. – Debata to elementarny szacunek dla wyborców, którzy powinni poznać swoich kandydatów. Jeżeli premier boi się debaty, to znaczy, że boi się starcia na merytoryczne argumenty i realne śląskie problemy – mówi „Rzeczpospolitej" Borys Budka, który też nas zapewnia, że kampania cały czas się rozkręca.