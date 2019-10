Debata pięciu komitetów. Horała: Atak koalicji anty-PiS

W debacie na antenie TVN i TVN24 biorą udział Krzysztof Bosak z Konfederacji, Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL, Izabela Leszczyna z Koalicji Obywatelskiej, Marcin Horała z PiS i Adrian Zandberg z Lewicy Razem

Debatę prowadzą Monika Olejnik i Grzegorz Kajdanowicz. Pytania dotyczą czterech kwestii: zdrowia, polityki socjalnej i gospodarki, klimatu i ekologii oraz praworządności. W każdej rundzie padną po dwa pytania. Każdy z przedstawicieli komitetów wyborczych otrzyma to samo pytanie i ma minutę na odpowiedź, 30 sekund na wypowiedź ad vocem. Po każdej wypowiedzi konkurent może zgłosić chęć riposty, uczestnicy mogą ją zgłaszać dwukrotnie. Mimo wcześniejszych zapowiedzi, w debacie nie uczestniczy Jacek Sasin z PiS, którego udział w dyskusji w TVP spotkał się z krytyką. Polityka PiS zastąpił inny - Marcin Horała, przewodniczący sejmowej komisji śledczej ws. wyłudzeń VAT. Poniżej dalsza część artykułu

Służba zdrowia. Jak zmniejszyć kolejki i liczbę specjalistów - To druga debata, a nie ma ani Jarosława Kaczyńskiego, Ani Grzegorza Schetyny, ani Włodzimierza Czarzastego - zaczął Kosiniak-Kamysz. Oczekuje od wszystkich partii, że podpiszą pakt dla zdrowia. Według Krzysztofa Bosaka pakt dla zdrowia jest skrajnie scentralizowany i zbiurokratyzowany. - Nie naprawiajmy biurokracji SLD, szukajmy innych rozwiązań. - Cieszę się, że mówimy o pieniądzach dla służby zdrowia, bo to właśnie robi PiS. Wzrosła liczba miejsc na studiach, przybywa pielęgniarek. Zapewnimy pakiet badań kontrolnych dla 40+ - zapewnia Marcin Horała. Ad vocem Władysława Kosiniaka-Kamysza: porozmawiajcie z pacjentami, którzy kilkanaście godzin czekają na SOR. Nie ma poprawy, służba zdrowia jest w ruinie. ?? Nie było rządu, który by rozwiązał problemy służby zdrowia. Nie wierzcie państwo słowom @RyszardTerlecki, polska służba zdrowia za PiS została oceniona na 23. miejsce na 28. w Europie – @KosiniakKamysz na debacie #CzasDecyzji @tvn24. pic.twitter.com/7RP3cn78bQ — ?? PSL (@nowePSL) October 8, 2019 Izabela Leszczyna stwierdziła, że rząd PiS wydluzył kolejki do wielu specjalistów jak żaden do tej pory. KO wie, co zrobić la poprawy zdrowia, ale nie wystarczy do tego podpisanie paktu. Trzeba zrealizować nasz program, m.in. dotyczące wykorzystania unijnych pieniędzy na ten cel, które zaprzepaścił PiS. Adrian Zandberg: na zdrowie trzeba wydawać tyle z PKB, ile inne kraje. Te pieniądze wystarcza na szpitale i na wykształcenie lekarzy. Dwa słowa do pana posła Horały: ja przepraszam, ale kiedy powtarza pan z dumą tezy o zwiększaniu nakładów na ochronę zdrowia; oszukaliście rezydentów. Zrobiliście trik księgowy, żeby wydać na ochronę zdrowia jak najmniej. ??Medycyna jest sportem zespołowym, tylko wtedy działa sprawnie, jeśli opera się na współpracy i na dobrym traktowaniu pracowników sektora medycznego. To musi się zmienić. - @ZandbergRAZEM w #DebataTVN #CzasDecyzji @TVN24 — Lewica (@__Lewica) October 8, 2019 Marcin Horała ripostuje, że kolejki do specjalistów PiS odziedziczył po poprzednikach, ale to PiS jako pierwszy zdobył dodatkowe środki.

Czy jest zgoda na opracowanie ponadpartyjnego paktu dla zdrowia Zandberg: - Muszą wzrosnąć nakłady na zdrowie i płace lekarzy i całego personelu, który pracuje na efekty w służbie zdrowia. Kosiniak-Kamysz : - Jako lekarz zrobię wszystko, żeby uzdrowić służbę zdrowia. Ujmujący jest dobry humor posła Horały. Dlaczego nie pokazujecie długów szpitalnych, a mówicie o zrównoważonym budżecie. Kolejki skróciły się w 4 specjalnościach, wzrosły w 23. Horała w ad vocem mówi o spuściźnie, którą PiS odziedziczył po rządach PO-PSL i zapowiada, że w drugiej kadencji zwiększy nakłady na służbę zdrowia i skróci kolejki do specjalistów. - Jesteśmy wiarygodni - mówi Horała. Poseł #PiS @mhorala podczas #debata w @tvn24: Jeśli 13.10 Polacy nam zaufają, skrócimy kolejki do lekarzy, uruchomimy fundusz modernizacji szpitali, wybudujemy najnowocześniejsze centrum onkologii, by opieka nad pacjentami była na najwyższym poziomie. #DobryCzasPL #CzasDecyzji — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) October 8, 2019 Zandberg kontruje: - To wy zamykacie oddziały na masową skalę. - Specjaliści z Polski wyjeżdżają, a rząd to wie, bo łagodzi zasady zatrudniania lekarzy z zagranicy - mówi Krzysztof Bosak. Izabela leszczyna potwierdziła, że KO jest gotowa wypracować i podpisać wspólny pakiet dla zdrowia. - Wygrajmy te wybory i stwórzmy taki plan, który w środku uwagi postawi pacjenta. .@Leszczyna: Wiemy jak uzdrowić służbę zdrowia i mamy konkretne propozycje. 21 dni czekania do lekarza specjalisty i maksymalnie godzina czekania na SORze.#KoalicjaObywatelska #CzasDecyzji #DebataTVN — Krzysztof Strzałkowski #IdźNaWybory (@KStrzalkowski) October 8, 2019

Polityka socjalna: jak powinna być wyliczana i ile wynosić płaca minimalna Krzysztof Bosak: Według Konfederacji ustalenie płacy minimalnej powinno zależeć od wzrostu gospodarczego. .@krzysztofbosak: „Sztuczne podnoszenie płacy minimalnej przez rząd spowoduje rozrost szarej strefy. W Kielcach średnie wynagrodzenie w mikroprzedsiębiorstwach jest niższe niż planowana pensja minimalna.#PolskaDlaCiebie #ListaNr4 #polskawybiera #konfederacja — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) October 8, 2019 - Minimalne wynagrodzenie musi rosnąc i wynosić 50 proc. średniego. Rząd lekką ręką ustala płacę minimalną, ale to nie on ja wypłaci. Gdyby rząd był uczciwy, najlepszym sposobem byłoby podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Polecamy: spełnijcie postulat wyborczy beaty Szydło: 8 tys. wolne od podatku - mówi Kosiniak-Kamysz. - Chcemy, żeby Polacy więcej zarabiali, każdy Polak pracujący uczciwie musi mieć możliwość utrzymania rodziny, a my mamy opracowany system, dzięki któremu nie ucierpi gospodarka - mówi Horała. Poseł #PiS @mhorala podczas #debata w @tvn24: Rząd Prawa i Sprawiedliwości jest pierwszym, który znacząco obniżył podatki. Ponadto, chcemy, by Polacy więcej zarabiali. Każdy Polak, który ciężko pracuje powinien godnie zarabiać, godnie żyć. #JedziemyDalej #DobryCzasPL #CzasDecyzji — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) October 8, 2019 Bosak kontruje, że Horała odgrywa wolnorynkowca. .@krzysztofbosak: „PiS podwyższył już 30 podatków, rośnie szaleńczo ZUS, kwoty wolnej nie podniósł. Poseł Horała niech nie udaje wolnorynkowca, PiS tylko pozoruje takie ruchy, PiS prowadzi politykę socjaldemokratyczną!”#PolskaDlaCiebie #ListaNr4 #polskawybiera #konfederacja — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) October 8, 2019 Izabela Leszczyna mówi, że poseł Horała zapomniał wspomnieć o licznych podatkach i daninach, które wprowadziło PiS i przypomina, że w programie Koalicji jest ustanowienie płacy minimalnej w wysokości 50 proc. płacy średniej. - Mamy dobra sytuację gospodarcza i zyski w przedsiębiorstwach. lewica proponuje podniesienie płacy minimalnej do 2700, a płaca powinna rosnąć wraz z gospodarką. Nie będziemy wróżyć: chcemy, by było to 60 proc. średniej krajowej - powiedział Zandberg. ?? Nie będę zgadywać co do złotówki, ile ma wtedy wynosić płaca minimalna, bo jestem na to zbyt odpowiedzialny. Takie rzeczy trzeba liczyć w każdym roku, w oparciu o dane z gospodarki z tego roku. - @ZandbergRAZEM w #DebataTVN #CzasDecyzji @TVN24 — Lewica (@__Lewica) October 8, 2019 Ripostuje Kosiniak-Kamysz: - Po prostu trzeba zwiększyć kwotę wolną od podatku

Czy należy wrócić do finansowania in vitro z budżetu państwa Krzysztof Bosak krótko stwierdza, że Konfederacja jest przeciw i wraca do spraw gospodarczych. .@krzysztofbosak: „Inwestycje w Polsce nie rosną, a to przecież było główne założenie Planu Morawieckiego, który ze wstydem został schowany do szafy i nie jest realizowany! Nie rosną bo przedsiębiorcy boją się inwestować!”#PolskaDlaCiebie #ListaNr4 #czasdecyzji #konfederacja — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) October 8, 2019 Izabela Leszczyna przypomniała, że finansowanie in vitro jest w programie KO, i powtórzyła, że to, co dane, nie zostanie odebrane. Wypomniała PiS-owi ostatnie słowa byłego ministra środowiska Jana Szyszko, który stwierdził, że "żłobki są spuścizną komunizmu i PO". - Tak, tak samo jak roczne urlopy macierzyńskie, bo kobiety ich potrzebują - Lewica jest za finansowaniem in vitro, ale to nie rozwiąże problemów demograficznych - mówi Zandberg. ??Oczywiście in vitro powinno być w pełni finansowane z budżetu państwa, tak jak każde świadczenie medyczne. Zamiast opierać się o naukę, rząd opiera się o uprzedzenia i ideologię, odcinając ludziom dostęp do świadczeń medycznych.- @ZandbergRAZEM w #DebataTVN #CzasDecyzji @TVN24 — Lewica (@__Lewica) October 8, 2019 Z poprzednikami zgodził się szef PSL, który także potwierdził, że in vitro powinno być finansowane, a rząd PiS pozbawił najbiedniejszych możliwości skorzystania z tego rozwiązania. Marcin Horała z PiS kwituje, ze znów trwa atak koalicji na jego partię, a PiS spowodowało, aby Polacy nie musieli dofinansowywać metody niezgodnej z ich sumieniem.

Klimat: smog i węgiel. Czy węgiel to nadal "czarne złoto"? Adrian Zandberg mówi o propozycji Lewicy dotyczącej wymiany pieców z budżetu centralnego i poważnym zagrożeniu, jakim jest zatrucie środowiska naturalnego. Reprezentant PiS przekonywał, że partia rządząca przywraca zaostrzone normy antysmogowe. Krzysztof Bosak w imieniu Konfederacji mówi, że program "czyste powietrze" jest niewystarczający, bo trzeba ludziom dostarczyć impuls rynkowy, by chcieli sami wymieniać piece. Deklaracja Marcina Horały spowodowała riposty pozostałych uczestników, którzy zarzucają Prawu i Sprawiedliwości odejście od odnawialnych źródeł energii i kładzenia nacisku na przemysł węglowy. Lider PSL wypomniał import węgla z Rosji. ?? Jak wam nie wstyd mówić o zielonej energii? Zaoraliście wiatraki, odrzuciliście ustawę prosumencką i zastopowaliście dziś rozwój OZE w Polsce – @KosiniakKamysz do @mhorala na debacie #CzasDecyzji @tvn24. pic.twitter.com/XSeB7bO9IF — ?? PSL (@nowePSL) October 8, 2019 Izabela Leszczyna zapewnia, że KO szanuje aktywistów klimatycznych, ale od węgla nie da się odejść natychmiast, ale węgiel w Polsce się kończy i nie wolno otwierać nowych kopalń.

Praworządność: czy sędziowie, którzy zostali wybrani z naruszeniem prawa powinni zostać usunięci Horała zarzuca, że to pytanie z tezą, a pretensje o łamanie konstytucji należy kierować do PO-PSL, bo PiS jest jedyną partią, która konstytucji przestrzega. Ripostuje Izabela Leszczyna: Poseł ma ze sobą konstytucje, ale nie rozumie, czym ona jest. Pan poseł @mhorala ma ze sobą Konstytucję, ale jej nie rozumie @Leszczyna podczas debaty w @tvn24#KoalicjaObywatelska ??????#CzasDecyzji

Rt?? — Platforma Małopolska Koalicja Obywatelska (@POMalopolska) October 8, 2019 - Konstytucji nie trzeba ze sobą nosić, tylko codziennie jej przestrzegać, a rządzące przez 4 lata wielokrotnie ją sponiewierali - mówił lider PSL. - Słyszymy o łamaniu konstytucji, zero przykładów ich łamania - kwituje Horała. - Powinniśmy przywrócić Polskę na drogę praworządności - mówi Zandberg i zarzuca Horale ośmieszanie się w kwestii przestrzegania konstytucji. - Nam ręka nie zadrży przy głosowaniu nad karą dla tych, którzy ją łamali - mówi Zandberg i dodaje, że Lewica ma opracowany program przywrócenia praworządności, rozpisany do 2022 roku. Kosiniak-Kamysz podkreśla, że jedną z podstaw jest rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, ale też więcej społecznej kontroli. - Nie chcemy się wikłać w Spory Pi, PO i PSL, jesteśmy zwolennikami poważnej dyskusji nad zmiana konstytucji, mimo że prezydent Andrzej Duda nikogo z Konfederacji na nią nie zaprosił - mówił Krzysztof Bosak. Izabela leszczyna zapewnia, że KO uchwali pakt odnowy demokracji i przywróci zasadę równości obywateli wobec prawa. Przytoczyła przykład szefa NIK Mariana Banasia. - Jak jesteś z drużyny PiS-u, to zostaniesz ministrem finansów, prezesem NIK-u. To jest świat PiS-owskiej niepraworządności - mówiła.