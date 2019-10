Terlecki: To nie sondaże wygrywają wybory

Przed politykami ostatnie dni kampanii. W miniony weekend kandydaci większości partii przekonywali do siebie wyborców na konwencjach. W najbliższy już cisza wyborcza, a w niedzielę głosowanie.

Ryszard Terlecki powiedział w radiowej Jedynce , że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości nie powinni myśleć, że wybory już są wygrane. - Pamiętajmy o tym, że to nie sondaże wygrywają wybory, tylko nasze głosy w lokalach wyborczych - stwierdził. - Mieliśmy okres niezwykle ostrej polaryzacji. Ostatnie miesiące to jest bardzo intensywny, bardzo emocjonalny spór tych, którzy mają inne zdanie niż PiS - podkreślił. - Po raz pierwszy Polska od 30 lat ma szansę, żeby zacofanie ekonomiczne w stosunku do Zachodu wyrównać, żeby poziom życia w Polsce był średni w UE, a potem taki jak w tych bogatych państwach Europy - dodał.