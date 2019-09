Joachim Brudziński: PiS przedstawi program kontynuacji

- Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj zaprezentuje program komplementarny, program spójny i program również opary o to, co przez ostatnie 4 lata udało nam się zrobić. Będzie to program kontynuacji. Jeżeli pan pyta o priorytety, to mogę tylko zdradzić, że w sposób oczywisty uważamy, że ten dobry czas dla Polski, jak głosi to nasze hasło wyborcze, musi być oparty o takie elementarne poczucie sprawiedliwości społecznej - zapowiedział w RMF FM Joachim Brudziński.

- Uważamy, że fundamentem w ogóle naszej polityki jest rozpoczęcie budowy społeczeństwa żyjącego w państwie dobrobytu. Czas tych eksperymentów liberalnych, polegających na tym, że zawsze słyszeliśmy i mówiono nam o tym, że musimy oszczędzać, tylko, że zawsze dziwnym trafem oszczędzano, czy też sięgano do kieszeni osób najuboższych, a ci najzamożniejsi mieli się znakomicie - dodał szef sztabu PiS.