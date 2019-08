Iwona Hartwich: Organizowałam dwa protesty w Sejmie. Nie można ich porównywać

Iwona Hartwich w rozmowie z Polsat News powiedziała, że nie myślała o wstąpieniu do żadnej partii. Pomysł ten miał się zrodzić po zakończeniu protestu w Sejmie. - We wszystkich mediach powiedziałam, że jeżeli dostanę propozycję godna rozważenia, to po prostu ją przyjmę - powiedziała.

