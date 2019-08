Prezes NIK do Senatu? "Za 2 tygodnie ujawnię mój tajny plan"

- Prawdą jest, że bardzo wielu łodzian namawia mnie do startu w wyborach. Dziękuję za te sygnały. Dziękuję, że dobrze oceniacie państwo pracę Najwyższej Izby Kontroli, w jakiejś skromnej części także moje zaangażowanie w pracę w NIK - mówił Krzysztof Kwiatkowski w rozmowie z Radiem Łódź, pytany o spekulacje dotyczące jego udziału w wyborach do Senatu.

Kadencja obecnego szefa Izby Krzysztofa Kwiatkowskiego wygasa 27 sierpnia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie on pełnić funkcję do momentu wyboru następcy. Będzie nim prawdopodobnie Marian Banaś, obecny minister finansów. Pod koniec lipca szef sejmowego klubu PiS Ryszard Terlecki tłumaczył w Polskim Radiu, że Banaś ma niezbędne doświadczenie i kwalifikacje do pełnienia tej funkcji - przeprowadził reformę służby skarbowej, w 2016 został powołany na szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a resortem finansów kieruje po dymisji Teresy Czerwińskiej.

Prezes NIK powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów. Kadencja prezesa NIK trwa 6 lat.

Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział, że dopiero po wygaśnięciu kadencji ogłosi swoje plany polityczne. - Wtedy ujawnię mój tajny plan. Zrobię wszystko, żeby ta wiedza, którą daje praca w NIK, dalej mogła być wykorzystywana, spożytkowana - poinformował.

- Byłbym nie w porządku wobec mieszkańców, gdybym powiedział, że nie chciałbym, aby to, co udało mi się dowiedzieć w sensie wiedzy o rozwiązywaniu problemów, nie zostało wykorzystane - dodał szef NIK.

Według Radia Łódź sśród kandydatów Koalicji Obywatelskiej do Senatu wymieniana jest również dotychczasowa posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska.