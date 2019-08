Mariusz Max Kolonko do Pawła Kukiza: Przywołuję Pana do porządku

Dziś na stronie partii pojawił się list do lidera Kukiz'15. "Panie Pawle Kukiz – przywołuje Pana do porządku. Proszę trzymać się planu i ustaleń porozumienia, które osiągnęliśmy we Wrocławiu w którym połączyliśmy ręce jako nowa partia polityczna #R Revolution otwarta na wszystkich tych, którzy chcą bogatej, silnej i dumnej Polski" - czytamy.

"Bierność przywódcy była zawsze pożywką dla spekulacji antypolskich mediów i knowań nieudolnych polityków, którzy wykorzystują teraz Pana niezdecydowanie, by znów szarpać sukmaną Rzeczpospolitej dla własnych korzyści" - pisze Kolonko.

"To Pana nieracjonalna bierność powoduje, że politycy – tak jak przed wyborczym biegiem po półmilionowe pensje Unijne – znów szukają kuriozalnych połączeń ‘koalicyjnych’ do katapultowania się na stołki tym razem do parlamentu polskiego, obdzielają się juz ‘jedynkami” i używają mojego nazwiska i partii #R REVOLUTION do szukania karkołomnych i krótkotrwałych układów politycznych, które przeczą zasadom grawitacji sceny politycznej w Polsce".