Błaszczak: Opozycji nic nie łączy poza nienawiścią wobec PiS

- Widać, że nic ich nie łączy poza nienawiścią wobec PiS-u, dlatego teraz postanowili iść osobno - powiedział w TVP Info Błaszczak, komentując zapowiedź osobnego startu przez Koalicję Obywatelską, PSL i wspólną lewicową listę SLD-Wiosna-Razem. - Wszystko w ręku Polaków, zobaczymy jak naród wybierze. My przedstawiamy konkretne rozwiązania i program. Podkreślamy wiarygodność, gdyż to, do czego się zobowiązywaliśmy w 2015 roku to wypełniliśmy, mimo przeszkód, mimo tego, że opozycja nazywa sama siebie totalną i próbuje poprzez ulicę i przez zagranicę zmienić sytuację polityczną w Polsce - dodał minister.

Jego zdaniem w opozycji "dominuje przede wszystkim jałowość programowa". - Oni nie mają nic do powiedzenia, do zaoferowania. Mówią jedynie o tym, że nie podoba im się władza, a więc nie podoba im się demokratyczny wybór Polaków dokonany w 2015 roku - tłumaczył.

- Jedyne projekty, które przedstawiają to te o charakterze ideologicznym, które podkopują system wartości, który oparty jest na fundamencie chrześcijańskim, który był źródłem przetrwania Polski np. w czasie rozbiorów, czy w czasie II Wojny Światowej czy w okresie komunistycznym - dodał Mariusz Błaszczak.