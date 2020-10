Nie żyje Ryszard Ronczewski

Urodził się w 1930 r. Jego charakterystyczną aparycję pamiętamy z wielu filmów, nawet jeśli nie był uwzględniony w spisie obsady. Zagrał w „Ewa chce spać”, „Krzyżakach”, „Rękopisie znalezionym w Saragossie”, „Dyrektorach”, „O dwóch takich, co ukradli księżyc”, „Starej baśni”, „Panu Wołodyjowskim”, „Pokłosiu” czy „Ojcu Mateuszu”.

Był absolwentem PWSFTviT w Łodzi. W latach 1956 - 1957 aktor Teatru Nowego w Łodzi. Od 1957 do 1960 roku aktor Operetki Warszawskiej. W latach 1960 - 1969 i 1970 - 1974 kierownik artystyczny Estrady Sopot. Od 1974 do 1979 i od 1983 do 1984 aktor Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni. W latach 1966 - 1974 i 1984 - 2005 etatowy aktor Teatru Wybrzeże. Współpracuje z Teatrem Atelier w Sopocie.

Laureat wielu nagród artystycznych, m.in. nagrody Wojewody gdańskiego za rok 1995 za rolę Kataryniarza w "Woyzecku" Buchnera w Teatrze Wybrzeże.