MiG-i-29 wznawiają loty. Dowództwo podjęło decyzję

Na konferencji poinformowano, że proces przywracania MiG-ów-29 do służby potrwa pół roku.

- Popatrzyliśmy pilotom prosto w oczy i zapytaliśmy się czy chcą latać. Odpowiedź była: tak - tłumaczył gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła. - Zaakceptowałem wniosek Maćka Trelki, dowódcy Pierwszego Skrzydła z prośbą o wznowienie lotów. Potem przedłożyłem go Dowódcy Generalnemu, generałowi (Jarosławowi) Mice - dodał.

Jak poinformowali na konferencji prasowej Inspektor Sił Powietrznych, gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła i Dowódca 1 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk. pil. Maciej Trelka, samoloty MiG-29 „utrzymywane były w gotowości do wznowienia lotów, poddawane były planowym obsługom technicznym oraz obsługom wynikającym z określonego czasu przestoju”.

Jak twierdził dwa dni temu Onet, po katastrofie pod Węgrowem w Polsce nie ma ani jednego pilota, który może dziś latać na myśliwcach MiG-29. - Sześć miesięcy to maksymalny okres, w którym piloci mogą podtrzymać uprawnienia, nie latając - mówił w rozmowie z portalem gen. Tomasz Drewniak, były inspektor Sił Powietrznych.

Tegoroczna przerwa w lotach MiG-ów jest najdłuższa, od kiedy są one na wyposażeniu polskiej armii. – To oznacza, że przez ten czas piloci oraz instruktorzy nie podtrzymywali nawyków i utracili aktualne uprawnienia do wykonywania lotów na tym typie samolotów – powiedział gen. Drewniak.