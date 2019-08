Sześciu chętnych na rosyjski helikopter szturmowy Mi-28NE

"Od 2015 roku Federalna Służba do spraw wojskowych i współpracy technicznej otrzymała sześć wniosków w sprawie helikoptera Mi-28NE. Wśród partnerów, którzy wykazali zainteresowanie tą maszyną, są kraje Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu oraz państwa członkowskie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (część krajów Wspólnoty Niepodległych Państw - red.) - podało biuro prasowe rosyjskiej Służby.

Wcześniej Algieria zamówiła 42 śmigłowce szturmowe Mi-28NE. Ich dostawy rozpoczęły się w maju 2016 r. W pierwszych etapach umowy dostarczono dwanaście zamówionych śmigłowców - zaznacza agencja TASS.



Mi-28NE jest eksportową wersją śmigłowca szturmowego Mi-28N. Przystosowany jest do wyszukiwania i niszczenia czołgów i innych pojazdów opancerzonych, a także powolnych celów powietrznych. Służy także do rozpoznania powietrznego oraz do identyfikacji celów dla śmigłowców bojowych i innych samolotów. Obok pocisków Ataka-BM śmigłowce wyposażone są w rakiety kierowane Chryzantema-W oraz działko 30-mm.