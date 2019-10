Komandos USA z Syrii: Pierwszy raz w życiu się wstydzę

Turcy rozpoczętą w środę ofensywę uzasadniają koniecznością stworzenia strefy bezpieczeństwa na turecko-syryjskim pograniczu. Celem ofensywy są właśnie jednostki SDF - są one tworzone głównie przez kurdyjskie Powszechne Jednostki Ochrony (YPG), które według Turcji stanowią przedłużenie zdelegalizowanej przez Ankarę i uznanej za organizację terrorystyczną Partii Pracujących Kurdystanu. Kurdowie z SDF decyzję USA o wycofaniu żołnierzy z pogranicza określili mianem "ciosu w plecy".

I just spoke to a distraught US Special Forces soldier who is among the 1000 or so US troops in Syria tonight who is serving alongside the SDF Kurdish forces. It was one of the hardest phone calls I have ever taken.



"I am ashamed for the first time in my career."