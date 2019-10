Turecki resort obrony: Kurdowie opróżnili więzienie z dżihadystów

Natarcie Turków wywołało obawy, że walki Turków z Kurdami umożliwią dżihadystom z Daesh ucieczkę z zarządzanych przez Kurdów więzień w północnej Syrii. Ankara twierdzi jednak, że takie zagrożenie nie istnieje.

Turcja w czasie ofensywy chce stworzyć szeroką na 30 km strefę bezpieczeństwa na pograniczu Turcji i Syrii. Na obszar ten mieliby następnie wrócić syryjscy uchodźcy przebywający w Turcji.

Ankara zapewnia również, że przejmie odpowiedzialność za więzienia, w których przebywają dżihadyści znajdujące się w "strefie bezpieczeństwa" - nie bierze jednak odpowiedzialności za więzienia znajdujące się poza wyznaczoną przez nią strefą.

Akar poinformował w poniedziałek, że Kurdowie opróżnili jedyne więzienie, w którym przebywali dżihadyści, do którego jak dotąd dotarli tureccy żołnierze.

- Jak wiecie jest kwestia więźniów w temacie Daesh - powiedział minister dodając, że Turcja dołoży wszelkich wysiłków, by we właściwy sposób zająć się więzieniami w których przebywają dżihadyści.

- Jednakże było tylko jedno więzienie w naszym regionie, więzienie dla Daesh - dodał Akar.

- Gdy tam dotarliśmy, zobaczyliśmy, że (więzienie) zostało opróżnione przez YPG i dżihadyści z Daesh zostali uprowadzeni. Wiemy to dzięki zdjęciom i nagraniu - podkreślił.

Akar nie poinformował ilu więźniów zostało zabranych z więzienia, ani kto i dokąd ich zabrał.

Donald Trump w poniedziałek napisał na Twitterze, że siły kurdyjskie mogą celowo uwalniać więźniów z Daesh, aby skłonić USA do powrotu do regionu. Dodał, że zbiegli dżihadyści mogą zostać "łatwo pojmani przez Turcję lub inne państwa UE, z których przybyli (do Syrii - red.)".

W poniedziałek tureckie media pokazały zdjęcia przedstawiające - jak podawano - więzienie opróżnione przez YPG w Tel Abjad.

W weekend kurdyjska administracja podała, że 785 powiązanych z Daesh cudzoziemców uciekło z obozu jenieckiego w Ajn Isa. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie, powołując się na źródła w tym obozie, twierdzi, że w rzeczywistości uciekło ok. 100 osób.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan informacje o ucieczkach więźniów nazwał "dezinformacją", której celem jest wywołanie reakcji Zachodu.