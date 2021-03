Oszustwa strefie płatnego parkowania. Wchodzi prokurator

Ale ZDM w takich sprawach nie odpuszcza. - Każdą próbę oszustwa w SPPN, co w istocie jest oszustwem wobec innych kierowców korzystających ze strefy, skutecznie piętnujemy. Nawet jeśli musimy wspomóc się decyzją sądu – informuje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Kontrolerzy wezwali więc na miejsce policję, by wyjaśnić rozbieżność. - Po szybkim sprawdzeniu w naszej bazie danych okazało się, że tę samą niemiecką tablicą w ciągu poprzednich dwóch miesięcy legitymowały się też dwa inne auta – fiat i toyota – podaje ZDM.

ZDM zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. - Uznaliśmy za dość oczywiste, że doszło do oszustwa, a kierowca lub kierowcy próbowali uniknąć płacenia za parkowanie – informują drogowcy.

- Szkodę oszacowaliśmy na 1 150 zł. W skali miasta to suma być może niewielka. Oznacza to jednak, że rok temu, między grudniem a lutym, kierowca lub kierowcy posługujący się niemiecką tablicą-widmo, zaparkowali w SPPN 23 razy bez płacenia. Innymi słowy co najmniej 23 razy zajęli miejsce innym, uczciwym kierowcom – tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich.