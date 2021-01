Rondo „białoruskiego Popiełuszki” w Warszawie?

Morderstwo 31-letniego malarza wstrząsnęło Białorusinami i rozpaliło protesty przeciwko dyktaturze w wielu miastach kraju. Co tydzień na Białorusi organizowane są spontaniczne akcje, upamiętniające zamordowanego, a rzucone przez niego przed śmiercią „Wychodzę" stało się jednym z głównych haseł protestu.

"Chciałbym Pana prosić o bezpośrednie wsparcie inicjatywy nadania imienia Romana Bondarenki dla ronda na skrzyżowaniu ul. Puławskiej i Południowej Obwodnicy Warszawy. Roman Bondarenko - nazywany białoruskim Popiełuszką, to 31-letni mieszkaniec Mińska, pracownik sklepu, artysta malarz" – pisze w interpelacji Lenarczyk. Przytacza też w niej fragment artykułu „ Roman Bondarenko, białoruski Popiełuszko ", opublikowanego na łamach „Rzeczpospolitej" 15 listopada.

Z odpowiednią interpelacją radny dzielnicy Ursynów Paweł Lenarczyk wystąpił do prezydenta Rafała Trzaskowskiego jeszcze 31 grudnia, o czym poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej.

- To mogłoby być rondo w stylu ronda Tybetu na Woli (powstało w 2010 roku, początkowo miało być rondem Wolnego Tybetu. Po interwencji Chin nazwę złagodzono, ale powstał tam mural z nieformalną nazwą ronda – red.). Można zaprosić polskich i białoruskich malarzy, by tworzyli np. na filarach wiaduktu POW artystyczny Majdan, poświęcony walce o wolność Białorusinów – mówi „Rzeczpospolitej" Lenarczyk. - Jesteśmy mieszkańcami wolnej Warszawy. Powinniśmy dawać jasny sygnał sąsiadom na Białorusi. Bardzo dużo Białorusinów pracuje w polskiej stolicy, to byłby ważny znak, że ktoś o nich myśli i dostrzega ich walkę, że warto walczyć i się nie poddawać – dodaje.