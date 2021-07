Odbudowa Pałacu Saskiego. Prezydent Duda przekazał projekt ustawy

Podczas uroczystości na pl. Piłsudskiego w Warszawie prezydent Andrzej Duda podkreślił, ze odbudowa Pałacu Saskiego to moment ważny nie tylko dla Warszawy, ale dla całego kraju.

- Cieszę się, że dzisiaj, po dziesięcioleciach, Polska podejmuje to zadanie, kontynuując zarazem to, co rozpoczął w 2004 r. ówczesny prezydent Warszawy prof. Lech Kaczyński - mówił.

- Nie tylko wierzę, ale jestem przekonany, że dzisiejszą Polskę stać na to – że zrealizujemy to dzieło. Ogromnie cieszę się, że możemy kontynuować ideę Prezydenta, prof. Lecha Kaczyńskiego; że patrząc z góry, zobaczy odbudowane Pałac Saski, pałac Brühla, kamienice od Królewskiej; że zobaczy Warszawę taką, o jakiej marzył – w pełnym tego słowa znaczeniu - kontynuował prezydent.

Duda przekazał na ręce marszałek Sejmu projekt ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego, a także Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej. - Zobowiązuję się panie prezydencie - wobec pana i wobec wszystkich państwa, także wobec Polaków - że Sejm niezwłocznie zajmie się procedowaniem tej ustawy - zapowiedziała Elżbieta Witek.

- To nie tylko zabytki. To jest przede wszystkim nasza kultura, nasza tożsamość. To jest to, co o nas świadczy. A ten pałac, jeśli będzie już odbudowany, stanie się swoistym pomnikiem kultury, który będzie łączył pokolenia przeszłe z tymi, które będą przed nami - dodała.