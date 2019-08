Suski: Awaria w Czajce? To przypomina mi sytuację katastrofy w Czarnobylu

- Chciałem wszystkich w Warszawie uspokoić, jeżeli chodzi o wodę. Woda jest absolutnie pitna i bezpieczna, dlatego że to miejsce, w którym mamy do czynienia z tym upustem ścieków jest poniżej wszystkich ujęć wody - tłumaczył tymczasem Trzaskowski.

Ścieki w czwartek dotrą do Płocka. Jest to pierwsze miasto z ujęciem wody z rzeki. Sytuację kontrolują służby. - Po to od razu komunikat poszedł do wszystkich służb, również służb rządowych, żeby się przygotować - mówił Trzaskowski. - Będziemy badali skutki tej awarii nie tyko dla Warszawy, ale we współpracy ze wszystkimi służbami, rządu również - dodał.

Minister Marek Suski występując w czwartek w TVP Info krytykował jednak władze stolicy. - To przypomina mi sytuację katastrofy w Czarnobylu. Ukrywano to dokąd można było. Później się nie dało ukryć, bo Wisła zaczęła płynąć pianą - mówił, nawiązując do tego, że awaria jednej rury odprowadzającej ścieki z kolektora pod dnem Wisły nastąpiła już we wtorek. Po jej wyłączeniu i transportowaniu ścieków drugą, następnego dnia i ona uległa awarii.

- To jest nieodpowiedzialność Platformy. Oni tak rządzili. Rządzą tak Warszawą. Rząd zadeklarował wszelką pomoc w dostawie wody dla obywateli, badanie wody, nawet zaoferowaliśmy wykonanie awaryjnego rurociągu, ale od miasta nie ma żadnego odzewu. To jest największa katastrofa – sposób zarządzania Warszawą przez Platformę - przekonywał Suski.