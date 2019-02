Trzaskowski: Łączenie Karty LGBT+ z pedofilią? Skandal

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał oświadczenie w związku z komentarzami, które pojawiają się po podpisaniu karty LGBT+

"W ducha Miasto Stołeczne Warszawa od zawsze wpisana jest różnorodność i tolerancja. Obiecywałem Warszawę dla wszystkich i słowa dotrzymuję" - stwierdził prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, podpisując warszawską deklarację LGBT+.

Decyzję władz miasta skrytykował m.in. kandydat na prezydenta stolicy Patryk Jaki. - Czyli nie będzie realizacji programu PO dotyczącego smogu, stadionu Skry, zajęć dla dzieci, reprywatyzacji, metra. Są podwyżki podatków, bałagan w śmieciach. Tak będzie w całej Polsce jak wygra PO - stwierdził wiceminister sprawiedliwości.

O podpisanej umowie krytycznie wypowiedziała się również m.in. małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. "Czy wspomniał, że to propagowanie między innymi pedofilii?" - zapytała.

"Upubliczniane treści są jawną manipulacją i kłamstwem. Standardy WHO to nie program lekcji - opisują one etapy rozwojowe dziecka zgodnie z wiedzą medyczną. Są zaleceniem dla rodziców, pedagogów i specjalistów, stosowanym w większości rozwiniętych państw świata" - ocenił Trzaskowski.

"Nie ma kraju na świecie, w którym na etapie żłobków i przedszkoli do zajęć byłaby wprowadzana edukacja seksualna w jakiejkolwiek formie i nie jest to planowane w Warszawie. Tematyka wychowania seksualnego pojawia się w programie nauczania, zgodnie z podstawą programową MEN, dopiero w IV klasie szkoły podstawowej – jako wychowanie do życia w rodzinie" - wskazuje prezydent Warszawy.

"Podpisanie Karty LGBT+ ma przede wszystkim na celu bezpieczeństwo i ochronę osób o orientacji LGBT przed przemocą i nienawiścią, zarówno ze strony rówieśników w szkole, jak i osób i organizacji stosujących mowę i czyny nienawiści. Mieszanie i mylenie kwestii tożsamości seksualnej i łączenie jej z pedofilią jest skandaliczne i niedopuszczalne" - dodaje.

"Jako Prezydent m.st. Warszawy zapowiadam, że nie będę tolerował nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, związanych z rasą, wyznaniem, wiekiem lub tożsamością seksualną. Będę reagował na wszelkie takie przypadki, podobnie jak na wprowadzanie w błąd opinii publicznej co do moich intencji oraz skandaliczne i niedopuszczalne manipulacje i pomówienia" - poinformował Trzaskowski.