Przedawnione roszczenie za przechowanie broni w depozycie policji - wyrok WSA

Przeciwko niemu przemawiał art. 23 ust. 2 ustawy o broni i amunicji. Przepis ten mówi, że koszty deponowania broni i amunicji ponosi osoba deponująca je wskutek utraty uprawnień do ich posiadania. Może ona jednak złożyć oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni na rzecz Skarbu Państwa.

Posiadacz broni myśliwskiej złożył takie oświadczenie dopiero w 2015 r. Za późno, by powstrzymać procedurę egzekucyjną. Zaledwie kilka dni później otrzymał wezwanie do zapłaty 17,5 tys. zł za przechowywanie broni w policyjnym depozycie od 26 marca 2009 r. do 30 października 2015 r. W sierpniu 2017 r. został wystawiony tytuł wykonawczy, a organ skarbowy zajął rachunek bankowy byłego właściciela broni.