SMS przypomni o wymianie dowodu osobistego

Na przypomnienia mogą liczyć wszyscy posiadacze Profilu Zaufanego. Zakładając go podajemy numer swojego telefonu, na który – w razie korzystania z Profilu – przychodzą kody autoryzacyjne. Teraz przyjdą też SMSy z przypomnieniem o konieczności wymiany dowodu.

Resort cyfryzacji namawia do zakładania Profilu Zaufanego i zapewnia że wkrótce przybędzie tego usług dzięki przyjętej we wtorek przez Radę Ministrów nowelizacji ustawy o informatyzacji. Zaproponowane w niej rozwiązania mają nie tylko ułatwić i przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych, ale i pomogą obywatelom uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji wynikających np. z nieterminowego załatwienia jakieś sprawy. W jaki sposób?

Ministerstwo podkreśla, że wprowadzenie danych do RDK przez obywateli będzie dobrowolne. Dane będzie można wprowadzać oraz aktualizować przez e–usługę lub podczas wizyty w urzędzie. Dostęp do danych w RDK będą miały tylko wskazane w ustawie instytucje, które o niego wystąpią. Mogą to być np. organy gmin, Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy skarbowe, a także organy wyborcze, czy Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących).