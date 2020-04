Odpis aktu urodzenia lub małżeństwa online i od ręki

Odpis aktu stanu cywilnego to dokument, który potwierdza zdarzenie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego. Odpisów aktu stanu cywilnego potrzebują np. osoby planujące ślub. Odpisy są często wymagane przy załatwianiu wielu życiowych spraw. Dotychczas możliwe już było wnioskowanie online o odpis aktu. Z tej e-usługi skorzystało już ponad 110 tysięcy osób. A od dziś dostępna jest jej nowa odsłona: odpis można otrzymać przez internet, automatycznie – w wersji elektronicznej.

Co to oznacza w praktyce?

System wygeneruje dokument bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie prześle go na naszą skrzynkę na koncie Mój GOV i to bez zaangażowania urzędnika. Pełnoprawny dokument trafi więc do nas szybciej.