Holandia gra do końca. Szanse na porozumienie w sprawie budżetu Unii Europejskiej maleją

– Wszyscy muszą pójść na kompromis, jeśli mamy osiągnąć sukces w tej fundamentalnej dla Unii sprawie – zaapelowała w poniedziałek kanclerz Merkel, która do końca roku przewodzi Wspólnocie.

– Powiązanie praworządności z wypłatą europejskich funduszy, uzyskanie gwarancji, że nie zostaną one zdefraudowane, a także, że dzięki niezależnemu sądownictwu jednolity rynek będzie działał prawidłowo jest dla Holendrów bardzo istotne. Jesteśmy w relacji do PKB największym płatnikiem netto we Wspólnocie – mówi „Rzeczpospolitej" Adriaan Schout, profesor europeistyki na uniwersytecie Radboud w Nijmegen.