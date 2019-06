Dąbrowska: Zielona szefowa PE?

Parlament dla Ska Keller z niemieckich Zielonych, Komisja Europejska dla Michela Barniera, Francuza z Republikanów – to jeden z wariantów europejskiej układanki.

Wiele powinno być wiadomo już po najbliższym szczycie G20 w Japonii. To tam kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron mają się ostatecznie dogadać co do podziału najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Absolutny top to oczywiście pozycja szefa Komisji Europejskiej i przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Wszystko wskazuje jednak na to, że przynajmniej w jednym przypadku używać będzie trzeba rodzaju żeńskiego. Poniżej dalsza część artykułu

Przedstawicielka Zielonych Ska Keller to doświadczona parlamentarzystka. Jednak to stanowisko byłoby dla tej frakcji pierwszą w historii okazją do zajęcia tak eksponowanej funkcji. Byłoby też ewenementem pod względem płci. Jak dotąd jedyną kobietą przewodniczącą PE była słynna francuska polityk Simone Veil (w pierwszej jego kadencji jako wybieralnego organu).

– Jestem przekonany, że Berlin i Paryż będą się starały przedstawić kandydatury już w niedzielę, podczas szczytu G20 – mówił w programie #RzeczoPolityce Ryszard Czarnecki, eurodeputowany PiS. – Na dziś faworytem do stanowiska szefa KE jest były francuski komisarz, minister spraw zagranicznych, a także rolnictwa, obecny negocjator warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Michel Barnier – ujawnił.

To niezła wiadomość dla rządu PiS, który nigdy nie stał się obiektem otwartej krytyki ze strony Barniera. Jak twierdzi Czarnecki, „to polityk wyciszony i stonowany". Co innego deputowana Zielonych, która krytykowała Polskę i rząd PiS m.in. za politykę migracyjną. – Głównym problemem Unii Europejskiej jest obecnie brak solidarności między państwami członkowskimi. Potrzebujemy wspólnego systemu, dzięki któremu w przyszłości unikniemy problemów takich jak obecnie, kiedy to kraje należące do Grupy Wyszehradzkiej odmawiają solidarnego przyjęcia migrantów – mówiła dwa lata temu. Polityka migracyjna jest jednym z głównych zainteresowań deputowanej, która urodziła się w Gubinie, a na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie studiowała islamistykę, judaistykę i turkologię.

Nic dziwnego, że eurodeputowany PiS na pytanie, jaka to kandydatka, odpowiada, krótko: – Zielona.