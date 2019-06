Tandem Merkel - Macron już nie trzyma władzy

Interes Francji i Polski pozostaje tu do pewnego stopnia zbieżny, bo zarówno PiS, jak i ugrupowanie francuskiego prezydenta En Marche! pozostają poza dwoma frakcjami (EPP i Socjaliści), które dotąd rozdawały karty w Brukseli.

Minister ds. europejskich Konrad Szymański tłumaczy „Rz": – W przypadku Polski i Francji w sprawie wyborów personalnych można mówić o sojuszu sytuacyjnym, wynikającym z podobnej obserwacji, że proces spitzenkandidat nie może być traktowany automatycznie. Wynik wyborów europejskich nie daje bowiem jednoznacznej odpowiedzi, kto powinien być szefem KE. Parlament Europejski i Rada UE – obie instytucje odpowiadające za wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej – są znacznie bardziej podzielone, niż to było pięć lat temu. EPP co prawda pozostaje największą siłą polityczną, ale nie może już liczyć na monopol w obsadzaniu stanowisk, jaki miała od kilkunastu lat.

Ale logika Macrona idzie dalej. To zemsta za dwa lata upokorzeń ze strony Berlina, okresu, w którym ambitne propozycje reformy Unii francuskiego prezydenta, w tym powstanie budżetu z prawdziwego znaczenia dla strefy euro czy wspólnych norm socjalnych, zostały przez Niemców ustrzelone. W Paryżu uznano więc, że przyszedł czas na własną grę w Unii, tym bardziej że Merkel jest osłabiona jak nigdy.

– Oś francusko-niemiecka już nie istnieje. Emmanuel Macron jest rewizjonistą, który robi wszystko, co może, aby zniszczyć europejską demokrację. To wręcz germanofob – oświadczył przewodniczący delegacji CDU w Parlamencie Europejskim Daniel Caspary, cytowany przez francuski dziennik „Liberation".

– Wrócił niemiecki nacjonalizm. W co oni grają!!! – odpowiedział bliski Macronowi eurodeputowany Daniel Cohn-Bendit, legendarny przywódca manifestacji w maju 1968 r.

Szymański, mniej emocjonalnie, przyznaje: – Uznając historyczne znaczenie pojednania francusko-niemieckiego, podziały w Unii są tak poważne, że trudno stworzyć wspólną agendę integracji w oparciu o porozumienie tylko dwóch krajów. Potrzeba poparcia znacznie większej liczby stolic, aby pchnąć integrację Europy do przodu.

W środę w Bundestagu Merkel co prawda zasygnalizowała, że jest gotowa zrezygnować z forsowania Webera, ale już nie zasady spitzenkandidata. Raczej należy też wykluczyć, aby przełknęła jeszcze większe upokorzenie i przystała na mianowanie na to miejsce Francuza Michela Barniera. Z kolei dla Polski nie wchodzi w grę „awaryjny wariant" roszady Tuska na miejsce Jeana-Claude'a Junckera. – Ta kandydatura nie jest poważna, to wygląda na grę wizerunkową – mówi Szymański.