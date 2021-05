Spóźniony pomysł Unii Europejskiej na Białoruś

Sprawa na łamach „Rzeczpospolitej" była opisywana jeszcze na przełomie września i października, gdy przywódcy Unii Europejskiej przyjęli lansowany przez Polskę pomysł dotyczący planu wsparcia dla Białorusi. Wtedy Komisji Europejskiej powierzono, by opracowała i przedstawiła kompleksowy plan pomocy dla Białorusi już po odejściu reżimu Aleksandra Łukaszenki. Minęło ponad siedem miesięcy. We wtorek wileńskie biuro liderki białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłany Cichanouskiej otrzymało roboczą wersję dokumentu.

– Poszukiwanie wsparcia finansowego dla przyszłej wolnej Białorusi to dla nas priorytet – mówi „Rzeczpospolitej" Franak Wiaczorka, doradca Cichanouskiej ds. międzynarodowych. Nie chce jednak zdradzić kwoty, jaką UE przyzna na wsparcie gospodarki po odejściu dyktatora. Jak twierdzi, powstała na razie jedynie „robocza wersja" unijnego planu. O jak najszybsze dopracowanie i opublikowanie dokumentu apeluje nie tylko biuro Cichanouskiej, ale też przedstawiciele wszystkich najważniejszych sił demokratycznych Białorusi, którzy wystosowali do Komisji Europejskiej specjalne pismo.

– Wygląda na to, że Unia Europejska sporządziła ten plan, by zamydlić oczy przeciwnikom białoruskiego reżimu i uciszyć temat, a takie kosmetyczne sankcje na pewno nie zmuszą Łukaszenki do odejścia. Wygląda na to, że nie chcą się kłócić z Rosją, która ma spory wpływ na wiele państw UE – mówi „Rzeczpospolitej" Jarosław Romańczuk, znany białoruski ekonomista. – Można się zapożyczyć, ale nie reformując gruntownie gospodarki, niczego dobrego to nie przyniesie. Zamienilibyśmy rosyjskich i chińskich kredytodawców na europejskich. Potrzebujemy strefy wolnego handlu z całym światem, rozwoju sektora prywatnego i prostego systemu podatkowego. Wzorujmy się na doświadczeniu Irlandii, a nie Grecji – twierdzi.