Wielka Brytania wyszła z UE: Brytyjska radość pożegnania

– Brytania nie będzie się dostosowywała do żadnych unijnych przepisów w żadnych porozumieniach handlowych – brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab zapowiedział już, jak będą wyglądały przyszłe negocjacje z UE. Jednocześnie wysłał do swoich dyplomatów w Brukseli depeszę z poleceniem, by – ponieważ Londyn opuścił Unię – „siedzieli osobno" od przedstawicieli państw unijnych. – To trochę małostkowe. (...) Jakbyśmy byli w szkole i niepokoili się, kto siedzi w ławce obok nas – skomentował to premier Irlandii Leo Varadkar, radząc jednocześnie „stonowanie nacjonalistycznej retoryki".