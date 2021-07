Komisja Europejska bierze pod lupę projekt PiS

Przedstawiciel wnioskodawców, Marek Suski, tłumaczył, że zaproponowane zmiany mają związek z niedawnymi atakami hakerskimi m.in. na skrzynki mailowe ministra Michała Dworczyka, innych polityków i Sejmu, i ich celem jest ochrona Polski przed wejściem podmiotów "z krajów, które są nam wrogie".

TVN należy do amerykańskiego koncernu Discovery.

Zdaniem polityków PiS działania te mają służyć "przywróceniu równowagi kapitałowej w mediach".

Zaniepokojenie zapowiadanymi zmianami wyraziła już ambasada Stanów Zjednoczonych. Charge d’affaires Bix Aliu napisał: "USA z rosnącym niepokojem obserwują procedurę związaną z koncesją TVN oraz nowy projekt zmian ustawy medialnej. TVN od ponad 20 lat jest istotną częścią polskiego krajobrazu medialnego. Wolna prasa ma kluczowe znaczenie dla demokracji".

Do zaniepokojonych instytucji dołączyła dziś Komisja Europejska. Jej rzecznik Christian Wigand powiedział dziś dziennikarzom w Brukseli, że KE z coraz większym niepokojem przygląda się sytuacji i weźmie zaproponowany przez PiS projekt nowelizacji ustawy medialnej "pod lupę".

Wigand przekazał, że Komisja oczekuje od państw członkowskich zapewnienia takich warunków, by system medialny w każdym z nich był niezależny i zróżnicowany.

Rzecznik zauważył, że niepokój co do wolności mediów został przedstawiony już w 2020 roku w raporcie na temat praworządności w naszym kraju, a wolne media są niezbędne do monitorowania demokratycznych procesów i kontrolowania władzy i KE przywiązuje dużą wagę do zapewnienia im niezależności .