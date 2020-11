Paweł Kukiz o wecie Polski: Można to porównać do nowoczesnej formy zaborów

- Wszyscy doskonale wiemy, że największe moce sprawcze w UE mają dwa państwa Niemcy i Francja, a wiele państw nie ma tak traumatycznych wydarzeń jak Polska i nie bardzo rozumie co to znaczy utrata suwerenności, jak bardzo jesteśmy na to czuli - powiedział lider Kukiz'15 w rozmowie z radiową Trójką.



- W sytuacji, kiedy zasadą stałoby się przydzielanie budżetu unijnego pod warunkiem możliwości wtrącania się w wewnętrzne sprawy Polski, no to ja dziękuję bardzo. Może to za mocne porównanie, ale można to porównać do nowoczesnej formy zaborów - ocenił Kukiz.

Czytaj także:

Hiszpania: Weto Polski i Węgier? UE znajdzie rozwiązanie

Premier Słowenii wspiera Polskę i Węgry w sprawie weta

- Nie może być zasadą coś takiego, że w praktyce dwa największe państwa europejskie będą dyktowały pozostałym państwom, w jakim kierunku ma iść ich prawo - dodał.