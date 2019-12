Timmermans do Wielkiej Brytanii: Jestem jak stary kochanek

"Odkąd chodziłem do brytyjskiej szkoły, byliście częścią mnie. Teraz odchodzicie i to łamie mi serce" - napisał w liście do Brytyjczyków na łamach "The Guardian" wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

Po niedawnych przyspieszonych wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii kierowana przez premiera Borisa Johnsona Partia Konserwatywna zyskała większość, która umożliwi jej "dokończenie brexitu", bo było głównym hasłem wyborczym torysów. Poniżej dalsza część artykułu

Przed świętami Bożego Narodzenia Izba Gmin poparła w pierwszym głosowaniu umowę brexitową wynegocjowaną przez Johnsona. Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską 31 stycznia. Tzw. ustawa o wyjściu z UE (Withdrawal Agreement) będzie zawierała zapis uniemożliwiający rządowi zwrócenie się do UE z prośbą o wydłużenie okresu przejściowego w relacjach Londynu z Brukselą poza 2020 rok. Oznacza to, że do 31 grudnia 2020 roku UE i Wielka Brytania będą musiały zawrzeć umowę handlową - inaczej dojdzie do tzw. twardego brexitu (brexitu bez umowy).

W liście do Brytyjczyków opublikowanym przez "The Guardian" wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans stwierdził, iż niedawno przeczytał książkę o listach miłosnych do Europy i ta lektura sprawiła, że zaczął rozmyślać nad swą miłością do Wielkiej Brytanii. "Znam cię już. I kocham. Za to, jaka jesteś i co mi dałaś. Jestem jak stary kochanek. Znam twe zalety i słabości. Wiem, że potrafisz być szczodra, lecz także skąpa. Wiem, że wierzysz, że jesteś wyjątkowa i inna. I, oczywiście, pod wieloma względami jesteś, lecz może w mniejszym niż ci się wydaje stopniu" - napisał Timmermans, zwracając się do Wielkiej Brytanii. "Nigdy nie przestaniesz nazywać nas 'kontynentem'. Pomaga ci to tworzyć dystans, którego - tak myślisz - potrzebujesz. Ale to także uniemożliwia ci dostrzeżenie, że wszyscy potrzebujemy nieco dystansu. Wszystkie europejskie narody są wyjątkowe. Dzielące nas różnice są źródłem podziwu, zdziwienia, dyskomfortu, nieporozumień, wyśmiewania, karykatury i, tak, miłości" - dodał holenderski polityk.