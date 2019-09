Co Boris Johnson powie Junckerowi ws. brexitu?

Johnson ma w czasie spotkania z Junckerem podkreślić, że chciałby zapewnić, iż Wielka Brytania wyjdzie z UE na podstawie umowy w czasie szczytu Unii Europejskiej 18 października.

Ale - co ma także zaznaczyć Johnson - jeśli nie będzie to możliwe brytyjski rząd odrzuci możliwość opóźnienia brexitu.

Źródło BBC twierdzi, że Johnson postawi sprawę jasno w tej kwestii: brytyjski premier powie, iż nie zgodzi się na żadne kolejne opóźnienia (pierwotnie Wielka Brytania miała wyjść z UE 29 marca).

Johnson ma stwierdzić, że każde kolejne opóźnienie brexitu to "duży błąd".

W spotkaniu Junckera z Johnsonem ma również wziąć udział główny unijny negocjator ds. brexitu, Michel Barnier. Johnsonowi towarzyszyć będzie sekretarz stanu ds. brexitu Steve Barclay i doradca, David Frost.

Johnson deklaruje, że jest optymistą co do możliwości porozumienia się ws. umowy brexitowej z UE, ale według Barniera "nie ma powodów do optymizmu".

Sam Juncker przyznaje, że nie jest przekonany, czy brytyjski rząd wypracował alternatywę dla backstopu - kluczowego elementu umowy wynegocjowanej przez Theresę May, którą obecny brytyjski rząd uważa za "martwą".

9 września w życie weszła przyjęta przez brytyjski parlament tzw. ustawa Hilary'ego Benna, która teoretycznie uniemożliwia Johnsonowi doprowadzenie do wyjścia z UE przez Wielką Brytanię bez umowy. Jeśli takiej umowy nie uda się przyjąć do 19 października a jednocześnie parlamentarzyści nie wyrażą zgody na twardy brexit Johnson, w myśl ustawy, powinien poprosić o przełożenie daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.