Macierewicz: Von der Leyen nie może realizować polityki bez Polski

– Bez Polski pani von der Leyen nie mogłaby pełnić nowej funkcji - dodał, nawiązując do wyniku głosowania nad kandydaturą byłej niemieckiej minister obrony w Parlamencie Europejskim.

PE zaakceptował zgłoszoną przez Radę Europejską kandydaturę 383 głosami "za" przy 323 "przeciw". Oznacza to, że zdobyła zaledwie 7 głosów ponad wymaganą do zatwierdzenia jej kandydatury większość bezwzględną (376 głosów). Za kandydaturą von der Leyen głosowali m.in. europosłowie PiS, których w PE zasiada 27.

- To stwarza dla nas bardzo duże możliwości i nie mam wątpliwości, że zostaną one wykorzystane, zwłaszcza po bardzo wielu w ostatnich tygodniach negatywnych zachowań lewicy wobec Polski przy nominacjach na ważne stanowiska w Unii Europejskiej - ocenił Macierewicz nawiązując m.in. do dwukrotnego odrzucenia przez komisję ds. zatrudnienia i spraw socjalnych kandydatury Beaty Szydło na przewodniczącą komisji (ostatecznie stanowisko trafiło do słowackiej europosłanki z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów do której należy PiS).

Mówiąc o nowej szefowej KE Macierewicz stwierdził też, że choć jest ona "zwolenniczką dominacji Niemiec w Europie" to jednak "równocześnie jest świadoma imperialnych działań Rosji". - Jest również za współpracą z USA i za tym, by stawiać tamę wobec rosyjskiej agresji – dodał.

Wspominając współpracę z nią w czasach, gdy pełnił funkcję szefa MON, Macierewicz stwierdził też, że "nie jest ona zwolenniczką Donalda Trumpa", ale jednocześnie "jest za współpracą z USA".