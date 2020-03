Hipokryzja Europy

Prezydent Recep Erdogan nie przebiera w słowach: „od kiedy Turcja otworzyła granice, setki tysięcy migrantów wyruszyły w drogę do Europy, wkrótce będą ich miliony". Turecki przywódca wie, że gdy szaleje epidemia koronawirusa, a skrajna prawica jest na fali w niemal całej UE, nie ma lepszego sposobu, aby wymusić na Brukseli większą pomoc humanitarną i wsparcie dla uderzenia w reżim Asada.

Na Europę padł więc blady strach. Poważny kandydat na szefa CDU i następcę kanclerz Merkel Friedrich Merz od razu zaapelował do imigrantów: „nie przybywajcie do Niemiec, nie możemy was tu przyjąć!".