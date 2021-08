Kwaśniewski o migrantach pod granicą: Trzeba im pomóc

W ostatnich miesiącach przy zachodnich i północnych granicach Białorusi znacznie wzrosła liczba nielegalnych migrantów, głównie z Iraku. Litwa zarzuca Białorusi celowe przewożenie migrantów do Mińska, a następnie wysyłanie ich przez granicę w celu ubiegania się o azyl. Ma to być odwet za sankcje nałożone przez Unię Europejską na Białoruś.

Migranci próbują też przedostać się z Białorusi do Polski. W rejonie wsi Usnarz Górny w pobliżu Krynek (ok. 50 km od Białegostoku) koczuje grupa osób, których Polska nie chce wpuścić, a Białoruś - przyjąć z powrotem.

- Powiedzmy od razu: to trudna sprawa, ale trzeba im pomóc - ocenił w TVN24 Aleksander Kwaśniewski. - Oczywiście cały czas chroniąc granicę, mając kontrolę nad tym, kto to jest, kto do nas przybywa, ale ze względów humanitarnych trzeba udzielić wsparcia - stwierdził.