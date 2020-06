Koronawirus wzmocnił system emerytalny w Hiszpanii

Z powodu koronawirusa zmarło dotychczas 27 127 Hiszpanów, w tym ponad 80 proc. osób w wieku 70 lat i więcej. Współczynnik zależności wiekowej pokazujący z grubsza, ilu pracujących utrzymuje jednego emeryta pobierającego świadczenie — co wskazuje na trwałość systemu emerytalnego — zwiększył się w maju do 2,56 z 2,3 w kwietniu — wynika z danych opublikowanych przez hiszpański system ubezpieczeń społecznych. W ostatniej dekadzie ten wskaźnik stale malał zbliżając się do 2, co zwykle oznacza, że system nie jest już zrównoważony — pisze Reuter.

