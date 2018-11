Centrum Paryża tylko dla pieszych

Mer Paryża Anne Hidalgo chce oddać pieszym ścisłe centrum stolicy Francji.

Już teraz w każdą pierwszą niedzielę miesiąca centrum Paryża jest zamknięte dla ruchu samochodowego w ramach programu ekologicznego „Oddychający Paryż".

Centrum Pompidou

Fotorzepa/Urszula

W przyszłości w I, II, III i IV dzielnicy Paryża, po utworzeniu tzw. strefy ekstremalnie ograniczonego ruchu, miałyby kursować jedynie darmowe autonomiczne pojazdy, umożliwiające mieszkańcom przemieszczanie się. Autonomiczne autobusy już jeżdżą po ulicach miasta w ramach testów.

Mer Anne Hidalgo chciałaby, by zakaz zaczął obowiązywać od 2020 roku - w czasie drugiej kadencji obecnej mer. O ile oczywiście zostanie ponownie wybrana na to stanowisko. Na razie to tylko projekt, który czeka na konsultacje społeczne i badania.

Mer Hidalgo chce również stworzyć trasę spacerową i rowerową nad Sekwaną, w miejscu ruchliwej autostrady.

Zamknięcie dla ruchu samochodowego ścisłego centrum Paryża ma nie tylko pomóc turystom, ale przede wszystkim ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w stolicy Francji - informuje BBC.

Zamknięcie I, II, III i IV, dzielnic dla ruchu kołowego w jedną niedzielę miesiąca nastąpiło na wniosek burmistrzów turystycznych okręgów stolicy, w których znajdują się m.in. katedra Notre-Dame, centrum Pompidou, dzielnica Les Halles i le Marais.

Jednocześnie władze w Paryżu chcą wprowadzić specjalne opłaty za wjazd do centrum większych francuskich miast, co też ma ograniczyć zanieczyszczenie powietrza.