UE walczy z blokadą granic. Wprowadza zielone korytarze

TEN-T to projektowana sieć kluczowych połączeń europejskich. W Polsce są to trzy korytarze. Jeden prowadzi z Holandii i Belgii przez Niemcy (w tym wielkie porty w Antwerpii, Rotterdamie i Hamburgu), przejście graniczne we Frankfurcie nad Odrą, do Poznania, Warszawy, a potem albo do państw bałtyckich i Finlandii, albo na Białoruś. Dwa pozostałe łączą Bałtyk z południem Europy – ze Świnoujścia i z Gdyni. Na razie powstała platforma online, gdzie gromadzone są informacje o środkach kontrolnych wprowadzanych przez poszczególne państwa członkowskie, a każde państwo ma wyznaczyć osobę do kontaktu z Komisją w tej sprawie. Na początku wielkim problemem były bowiem brak informacji i fakt, że niektóre państwa – szczególnie krytykowana była Polska – zaskakiwały nagle inne wprowadzanymi kontrolami.