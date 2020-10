Wracają limity pasażerów w miejskiej komunikacji

Od soboty radykalne obostrzenia wprowadził Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach objętych czerwoną strefą. Liczbę pasażerów w autobusach ograniczono do 30 proc. wszystkich miejsc siedzących i stojących. Jednocześnie co najmniej połowa miejsc siedzących nie może być zajęta. To drastycznie ograniczy możliwości przewozowe. Choć ZTM ma w najbliższych dniach wysłać na trasy wszystkie dostępne pojazdy, ale – jak przyznaje – ich liczba jest ograniczona. Tylko na najbardziej obciążonych liniach będzie można podstawić po dwa autobusy. - Jeżeli jest to możliwe, proszę wybierać godziny przejazdu poza porannym i popołudniowym szczytem komunikacyjnym – zaapelowała Barbara Damian, dyrektor kieleckiego ZTM.

Czytaj także: Sklepy z kolejnymi ograniczeniami. Rząd przywraca godziny dla seniorów

Podobne problemy z dojazdem będą też mieć mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. To także czerwona strefa. - Średnio w autobusach MZK będzie mogło równocześnie podróżować od 18 do 32 pasażerów, w zależności od pojemności autobusu - informują pracownicy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

W Koszalinie MZK zaapelowało do rodziców, by „w miarę możliwości” dowozić dzieci do szkół we własnym zakresie. Nie będzie tam zwiększania częstotliwości kursów lub liczby autobusów, bo wszystkie 60 dostępnych pojazdów jest już wykorzystywanych. Z kolei w Sopocie od ubiegłej soboty na trzech liniach, na których do tej pory kursowały mniejsze busy, eksploatowane są większe, standardowej wielkości autobusy miejskie.