Poczta Polska nie dostarczy paczek do Chin

Poczta Polska (PP) poinformowała, że – z uwagi na brak możliwości transportowych – zawiesza do odwołania przyjmowania przesyłek pocztowych przeznaczonych do chińskich adresatów. Co więcej, spółka ostrzega, że w przypadku dotychczasowo wysłanych przesyłek do Chin mogą wystąpić opóźnienia w ich doręczaniu.

Czytaj także: Paczki z Chin bezpieczne? Aliexpress nie traci