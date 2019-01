P&O ucieka przed brexitem pod flagę Cypru

Brytyjski armator promowy i w przewozach frachtu P&O przeniesie swą flotę zarejestrowaną w Zjednoczonym Królestwie pod flagę Cypru, bo chce zachować umowy podatkowe z Unią Europejską

W grudniu P&O ogłosił, że przerejestruje na Cyprze flagi 2 jednostek obsługujących trasy na kanale La Manche do Francji. "Przed wyjściem W.Brytanii z Unii Europejskiej 29 marca przystąpiliśmy do przeglądu statusu flagowego naszych statków na kanale. Ze względów operacyjnych i księgowych doszliśmy do wniosku, że najlepszym kierunkiem działania będzie przeflagowanie wszystkich statków pod flagą Cypru" - oświadczył w komunikacie rzecznik armatora cytowany przez Reutera.

Poniżej dalsza część artykułu

"Zmiany dokonano dla zachowania rozwiązań podatkowych związanych z tonażem, zgodnie z którymi statki powinny posiadać flagę jednego z państw UE" - dodał komunikat przytoczony przez cyprus-mail.com. Taki system podatkowy pozwala armatorom płacić podatek CIT od tonażu jego jednostek, a nie od zysku.

Rzecznik dodał wtedy , że P&O ocenia status flagowy 4 innych statków pływających po kanale, ale nie podjął ostatecznej decyzji. - Nie mamy planów dokonywania innych zmian, w tym warunków pracy i płacy naszych marynarzy w wyniku nowych rozwiązań - dodał teraz.

Według stanu z listopada 2018, flota brytyjska liczyła 1306statków o tonażu powyżej 500 GT (ton brutto), w ostatnich 5 latach systematycznie malała (1317 w 2017 r, 1328 w 2016 r., 1330 w 2015 r. i 1327 w 2015 r.) - wynika z oficjalnych danych.

Cypryjska flaga - wyjaśnia "Evening Standard" - znajduje się na tzw. białej liście listów intencyjnych z Paryża i Tokio, co oznacza mniej kontroli i opóźnień, a zapewnia korzystniejsze porozumienia podatkowe, bo dotyczy statków spod flagi kraju Unii.

Związek zawodowy pracowników kolei, morza i transportu uznał decyzję P&O o zmianie flagi za czysty oportunizm, bo jego zdaniem "długoterminowym celem armatora było przeniesienie brytyjskiej floty do rejestru podatkowej przystani".

